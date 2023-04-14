İstanbul'da seyir halinde olan metrobüste kavga çıktı: 3 yaralı İki grup arasında çıkan tartışmanın, bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya kaydedildi.

İHA

İstanbul’da seyir halinde metrobüste, iki grup arasında tartışma çıktı.

Taraflardan birinin diğerine “Sen bana niye öyle dedin?” diyerek, başlattığı tartışma, kavgaya dönüştü.

Metrobüsteki yolcular, kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı.

Bıçağı çıkardı, önüne gelene salladı

Kavga nedeniyle metrobüs şoförü, aracı hemen Bayrampaşa durağında durdurdu.

Bu sırada taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçağını çıkardı, hem kavga ettiği kişiyi hem de kavgayı ayırmak isteyenleri yaraladı.

Dehşete düşüren kavga, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, tarafların birbirine girdiği ve bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

3 kişi yaralandı

Tüm bunlara şahit olan yolcular metrobüsü boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga nedeniyle bıçakla yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Metrobüs durağında bulunan güvenlik tarafından yakalanan saldırgan ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü inceleme sürüyor.