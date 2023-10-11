DHA
İstanbu'un Fatih ilçesinde trafikte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...
Fatih Topkapı'da seyir halindeki bir otomobilin tavanında yük taşıyan yolcular vatandaşı hayrete düşürdü.
Yoğun trafikte ilerleyen otomobilin tavanındaki eşyayı, içerideki 4 kişinin ellerini camdan dışarı çıkararak tuttukları görüldü.
Bir süre trafikte seyreden otomobil, O-3 TEM bağlantı yoluna girerek Bayrampaşa istikametine döndü.
O anlar kaydedildi
Kazaya davetiye çıkaran taşımacılık cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
"Elleriniz yorulmadı mı?"
Görüntülerde, görüntüyü kaydeden kişinin "Elleriniz yorulmadı mı?" şeklindeki sorusuna otomobildekilerin "Hayır" yanıtını verdiği de görülüyor.
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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