İstanbul'da seyir halindeki şoföre saldıran yolcu kameralara yansıdı Düğmeye bastığı halde otobüsün durmamasına öfkelenen saldırgan yolcu, otobüsteki diğer yolcuların canını tehlikeye atarak dehşet saçtı.

Otobüs şoförleri ve yolcular arasında sık sık gerginlikler yaşanıyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

Okmeydanı'nda bir otobüste inmek için düğmeye basan yolcu, direksiyon başındaki şoförü durmamakla suçladı.

Seyir halindeki şoförü darbetti

Bunun üzerine öfkelenen şahıs, şoförün yanına gelerek tartışmaya başladı.

Şoförün ışığın yanmadığını söylemesine rağmen tartışmaya devam eden yolcu, tansiyonun yükselmesiyle saldırmaya başladı.

Yolcular panikledi

Seyir halindeki şoförü darbeden şahıs, kendi hayatını ve diğer yolcuların hayatını adeta tehlikeye attı.

Otobüsteki diğer yolcular büyük korku yaşarken, bir süre ilerleyen araç durdu.

Yolcunun, direksiyon başındaki şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.