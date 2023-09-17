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Maganda kurşunu yüzünden ölen insanların sayısı her geçen gün artıyor...
Çocuk, genç ve yaşlı demeden birçok kişi, maganda kurşununa kurban gidiyor.
Sokak ortasında rastgele ateş açanlar yakalanıyor ve ceza uygulanıyor ancak bunlar, caydırıcı olmuyor.
Bu magandalardan birisi ise bir kez daha İstanbul'da ortaya çıktı. Sultangazi'de bir şahıs, aracından silahıyla ateş etti.
O anları kaydedip paylaştı
İstanbul Sultangazi'de bir maganda, hareket halindeki aracın içerisinden havaya doğru rastgele ateş açtı. Magandanın rahat tavırları dikkati çekerken, o anları da sosyal medyada paylaştı.
O anları sosyal medyadan görenler ise şikayette bulunarak, daha caydırıcı cezaların gelmesi yönünde yorumlarda bulundu.