İstanbul'da seyir halindeyken TikTok'ta yayın yapan tır şoförü jandarmaya yakalandı Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeyken, sosyal medyadan canlı yayın yapan kamyon şoförü trafik ekiplerinin radarına girdi. Önce yayına giren ekipler, ardından sürücünün karşısına çıktı. Yapılan denetimlerde şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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DHA

Sosyal medya uğruna canlarını hiçe sayanların sayısı giderek artıyor.

Bunun son örneği de bir tır şoföründen geldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyon şoförünün, cep telefonu aracılığıyla TikTok'tan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler yayına girdi

Yapılan araştırma ve takip sonucunda ekipler kamyon şoförünün kullanıcı adını tespit etti.

Canlı yayına izleyici gibi bağlanan ekipler şoföre, "Öndeki Trafik Jandarmasını takip et." ve "İlerde Jandarma var." mesajlarını gönderdi.

Önce inkar etti sonra kabul etti

Uyarıları dikkate almayan şoför, jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını bitirdi.

Ekipleri karşısında gören şoför ilk önce suçlamaları reddetti ancak canlı yayın kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti.

O anlar kamerada

Bir kargo firmasının çalışanı olduğu belirlenen kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Seyir halindeyken, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.

O anlar Jandarma ekiplerinin yaka kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)