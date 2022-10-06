İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesi çökertildi : 10 gözaltı

İki firmanın mail hesaplarını hackleyerek geçecek paraları kendi hesaplarına transfer eden şebekeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası iki şirketin bilgileriyle dolandırıcılık yapan bir çete olduğunu tespit etti.

Ekipler, kurumsal mail hesaplarını hackleyerek şirket hesaplarına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendirerek dolancırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

Şebeke, bu yöntemle yurt dışındaki firmalardan kendi banka hesaplarına yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdi.

665 bin lira parayı kendi hesaplarına geçirdiler

Aynı şebeke araç kiralama sitelerini de hedef aldı. Bilinen ve güvenilir araç kiralama sitelerinin isimlerini kopyalayarak sahte siteler kuran şebeke üyeleri, araç kiralamak isteyenlerden kapora adı altında kendi hesaplarına toplam 665 bin lira para transferi gerçekleştirdi.

10 şühpeli yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon başlatıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

136 bin 500 lira paraya el konuldu

Baskınlarda, şüphelilere ait suç unsuru olarak kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 136 bin 500 lira paraya el konuldu.

Şüphelilerin banka hesabında bulunan toplam 295 bin TL de bloke edildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.