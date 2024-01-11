Ali Yerlikaya duyurdu! 'Sibergöz-13' operasyonu: 73 kişi yakalandı İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda yatırımcıları dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 8'i Türk 65'i yabancı 73 şüpheli yakalandı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çetelere, zehir tacirlerine ve dolandırıcılara yönelik harekete geçen ekipler, her geçen gün başarılı bir operasyona imza atıyor.

Bu kapsamda Sibergöz operasyonlarıyla suçlular mercek altına alınıyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni operasyonu duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi.

"SİBERGÖZ-13" operasyonu düzenlendi

Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" operasyonu düzenlendi.

73 şüpheli yakalandı

8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

"Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: