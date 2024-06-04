İstanbul'da sıcaktan bunalanlar denize koştu İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Termometreler 32 dereceyi gösterirken Caddebostan Sahili'ne gelenler serinlemek için denize girdi. Sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti.

Sıcaktan bunalıp soluğu Caddebostan Sahili'nde alan bazı vatandaşlar sahilde dinlenirken bazı vatandaşlar da kendilerini denize bıraktı.

Sıcaklık İstanbulluyu bunalttı

Serin suda keyif yapan vatandaşlar sahilleri doldururken İstanbul’da termometreler 32 dereceyi gösterdi.

Nem oranının yüzde 40 olarak kaydedildiği kentte serinlemek isteyenler, Caddebostan Sahili'nde yoğunluğa neden oldu.

Sahil boyu bisiklet sürenlere sıcaktan dolayı denize giren vatandaşlar eşlik etti.

"Evde yanmayın, çıkın denize gelin"

Öte yandan sıcaktan bunalıp denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi.

Ahmet Cankara isimli vatandaş, “Pendik’ten kalktık, Caddebostan Sahile geldik. Hava çok sıcak, yanıyoruz. Hava sıcaklığı gölgede 35 derece, açıkta 40 derece, yanıyoruz ağabey. 2 saattir denizdeyiz. Evde yanmayın, çıkın denize gelin.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)