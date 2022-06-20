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    İstanbul'da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

    Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.06.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:30
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    İstanbul'da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

    İstanbul’da, Beylikdüzü ve Sultanbeyli ilçelerinde, suç ağlarına silah temin ettiği tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı.

    Çalışmalar kapsamında, Beylikdüzü'nde bulunan depo ve araçlarına yönelik 26 Mayıs’ta operasyon gerçekleştirildi.

    İHA’nın haberine göre; baskınlarda F.A., S.Ü., M.Ş.E., A.B., M.A.G. ve K.A. isimli 6 şüpheli yakalandı.

    Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş ve seri atış yapabilme özelliğine sahip 46 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 46 şarjör ele geçirildi.

    İkametlerini silah atölyesine çevirdiler

    Kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen silahların imal edildiği, merdiven altı olarak tabir edilen illegal silah atölyelerinin tespitine yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Operasyonun devamında Sultanbeyli ilçesinde 2 şüpheli şahsın, ikamet adreslerini silah atölyesine çevirdikleri belirlendi.

    Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu adreslere, 10 Haziran’da ikinci bir operasyon gerçekleştirildi.

    İstanbul da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı #1

    Ele geçirilenler

    Baskınlarda A.N. ve S.M. adlı 2 şüpheli daha yakalanırken, adreslerde kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş ve seri atış yapabilme özelliğine sahip 14 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tabanca gövdeleri, tabanca sürgüleri ve 90 namlu, 150 parça kesilmiş kurusıkı namlusu, bu silahlara ait 40 fişek ile 153 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda makina ve silah parçaları ele geçirildi.

    İstanbul'da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı VİDEO

    6 şüpheli tutuklandı

    Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 2’si hakkında, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

    6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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    İstanbul da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı #4

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    İstanbul da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı #6

    İstanbul da, silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı #7

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