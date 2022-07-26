Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1167
-0.46%
Dolar
17.8625
0.51%
Altın
986.58
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.071
-3.72%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    İstanbul'da silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı

    İstanbul'da çok sayıda silah ve kılıçla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.
    • 26.07.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı

    İstanbul'da bir kişinin masaya sıraladığı çok sayıda silah ve kılıçla çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

    Görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen A.S. isimli şüpheli şahıs, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına altına alındı.

    Uzun namlulu silahlar ve 1 adet kılıç bulundu

    Şahsın ikametinde, iş yerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

    İstanbul'da silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı VİDEO

    İşlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı

    İHA'nın aktardığına göre yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlendi.

    Hakkında adli işlem yapılan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

    İstanbul da silah ve kılıçla çektiği görüntüleri paylaşan şahıs gözaltına alındı #1


    İlginizi Çekebilir

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması
    Futbol

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Ankete harcadığı para ortaya çıktı
    Gündem

    Ankete harcadığı para ortaya çıktı

    Görüş Bildir