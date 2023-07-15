İstanbul'da silahlı çatışma Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde hafif ticari araçla girdikleri sokağa park eden alkollü bir grup, uygunsuz hareketler sergilemeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar, şahısları uyarırken taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma çatışmaya dönüştü

Tartışma sırasında sinirler gerilirken iki taraf da birbirine silahla ateş etmeye başladı.

Sokakta çıkan çatışmada mermiler havada uçuşurken, kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi silahlarıyla yakalandı

Yapılan incelemede çatışmada ateş eden mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B. ekiplerce yakalanıp gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hamit C.'nin üzerinden olayda kullandığı 1 adet içinde fişek bulunmayan kurusıkı tabanca, Cüneyt B.'den ise yine olayda kullanmış olduğu yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

O anlar kamerada

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Dehşet veren çatışma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Ellerindeki silahlarla karşılıklı çatıştılar"

Olayı evinden gören Ozan Can Kutuk, "Olayı binamızdan bakarak görebildik. İlk olarak sokakta bağrışmalar oldu. Bir şeyler olacağını zaten bağrışmalardan anladım. Bir grup silahlı kişiler, olayın yaşandığı yere geldiler. Ellerindeki silahlarla karşılıklı çatıştılar. Olayda yaralanan görmedim. Şahıslar kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri geldi" dedi.