İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü Esenyurt'ta kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti. Vurulma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'da kız meselesi kavgasında kan aktı..

Saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 381 Sokak'ta meydana gelen olayda, Vahit Y., kız arkadaşı ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Daha sonra kız arkadaşına şiddet uygulayan Vahit Y.'yi gören Özer Ç. ise olaya müdahale etti.

Şiddete müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı

Özer Ç.'nin şiddete engel olmasına tepki gösteren Vahit Y. eve giderek silahla geri döndü. Sokağa silahla gelen Vahit Y., Özer Ç.'ye ateş etti. Bu sırada kurşunlardan kurtulmaya çalışan Özer Ç., Vahit Y.'nin elindeki silahı almaya çalıştı ancak silah peş peşe ateş aldı. Sokaktaki diğer kişiler de Vahit Y. üzerine atlayarak silahı aldı. Olay sırasında Özer Ç. ve Vahit Y. yaralandı.

Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Kendi silahı ile vurulan Vahit Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Özer Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Öte yandan Vahit Y.'nin sokakta silahla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Vahit Y. silahla Özer Ç.'ye ateş ederken, Özer Ç. ve yanındaki kişiler Vahit Y.'nin üzerine atlayarak silahı aldı. Bu sırada yaralandığı görülen Özer Ç. aldığı silahla ayağa kalkmaya çalışan Vahit Y.'ye ateş etti. Vahit Y. koşarak uzaklaşırken, biraz yürüyen Özer Ç. kanlar içinde yere yığıldı.