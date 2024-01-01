İstanbul'da silahlı kavga: Baba ve kızı yaralandı Husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.İki araçla gelen bir grup, Erhan Y.'yi silah kabzasıyla kafasından ve bacağından yaralarken, 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. ise, rastgele açılan ateş sırasında bacağından yaralandı.

İHA

İstanbul Ataşehir'de dün 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Çınarcık sokakta aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki araçla husumetli oldukları Erdal Y. ve Erhan Y.'nin yaşadığı yere gelen şüpheliler, silah kabzasıyla kafasına ve bacağına vurdukları Erhan Y.'nin yaralanmasına neden oldu.

14 yaşındaki kız rastgele açılan ateş sonucu yaralandı

Bu sırada Erhan Y.'nin 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. de rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı baba kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı.Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili şüpheli B.B., A.B, Ö.B, O.B, M.K. ve İ.K. ‘yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polis kaydı olduğu da öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)