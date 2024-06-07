İstanbul'da silahlı saldırı anı kameraya yansıdı Şişli'de bir kişi yolda gördüğü husumetlisini kovalayarak cami avlusunda vururken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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DHA

Şişli Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde T.S., yolda yürürken husumetlisi İ.D.'yi gördü.

Silahını çıkararak husumetlisinin peşinden koşan T.S., İ.D.'ye kurşun yağdırdı.

Kasığından yaralanan ve koşarak Hacı Ayşe Sarıgül Camii'nin avlusuna sığınan İ.D., husumetlisi tarafından bir süre de darbedildi.

O anlar kamerada

Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kovalamaca yaşanması ve bir kişinin cami avlusuna kaçması görülüyor.

Kasığından yaralanan İ.D. olduğu yere çöküyor. Arkasından gelen husumetlisi de yaralı İ.D.'yi darbediyor. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheli uzaklaştırılıyor.

Şüpheli tutuklandı

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli T.S. silahıyla birlikte gözaltına alınırken, yaralı İ.D. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)