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İstanbul'da silahlı saldırıda şehit olan polisin cenazesi teslim alındı Abone Olun

İstanbul'da silahlı saldırıda şehit olan polisin cenazesi teslim alındı Uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılırken 2 polis göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda özel harekat, operasyon timi, çevik kuvvet ve asayiş ekibi yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı, sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Polis memuru şehit oldu Ağır yaralanarak hastane kaldırılan evli 2 çocuk babası 16 yıllık Polis Memuru Hakan Telli şehit oldu. Cenazesi teslim alındı Şehit Telli’nin cenazesi otopsi için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Telli’nin cenazesi polis araçları eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11.00’da tören alanına götürüldü.

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