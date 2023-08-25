İstanbul'da silahlı saldırıda şehit olan polisin cenazesi teslim alındı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar yaşandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi.
Baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılırken 2 polis göğsünden vurularak ağır yaralandı.
Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda özel harekat, operasyon timi, çevik kuvvet ve asayiş ekibi yönlendirildi.
Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı, sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi.
Polis memuru şehit oldu
Ağır yaralanarak hastane kaldırılan evli 2 çocuk babası 16 yıllık Polis Memuru Hakan Telli şehit oldu.
Cenazesi teslim alındı
Şehit Telli’nin cenazesi otopsi için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.
Telli’nin cenazesi polis araçları eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11.00’da tören alanına götürüldü.