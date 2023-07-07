İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan adamın rahatlığı Sultangazi'de evine doğru yürürken motosikletli saldırgan tarafından tabancayla bacağından silahla vurulan Uygar Uğurlu'nun yaralı halde telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde 36 yaşındaki Uygar Uğurlu, evine gitmek için sokağına girdiği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından vuruldu

Şüpheli 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşırken, kurşunlardan biri Uğurlu'nun bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Uğurlu, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Telefonla oynadı

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Uğurlu'nun yaralı halde cep telefonuyla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.