DHA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaza yaşandı.
Kural ihlali bir kez daha kazayı beraberinde getirdi.
E-5 Yanyol'da araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bir sürücü kontrolsüz ve sinyalsiz şekilde sol şeride geçti.
Panikle şerit değiştirdi
Bu sırada sol şeritte hızla ilerleyen otomobil selektör yaptı.
Arkasından hızla gelen otomobil nedeniyle panik yapan sürücü tekrar sağ şeride geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaza yapan sürüce küfür yağdırdı
Önce başka bir araca ardından bariyerlere çarpan otomobil savruldu.
Arkadan gelen araçtakiler ise yardım etmek yerine küfürler ederek yollarına devam etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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