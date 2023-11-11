Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da sipariş getirdiği apartmana idrarını yapan kurye kamerada

İstanbul'da sipariş getirdiği apartmana idrarını yapan kurye kamerada Eve sipariş getiren kurye apartmanda idrarını yaptı. Koku gelmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, siparişi teslim eden kuryenin apartmandan çıkmadan önce idrarını yaptığını gördü.