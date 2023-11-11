İstanbul Gaziosmanpaşa'da 28 Ekim Cumartesi günü saat 18. 40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi.
Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti.
Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.
Kamera kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı.
Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor.
Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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