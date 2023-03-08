İstanbul'da Sırbistanlı iki kadının parasını çalan İranlı sahte polis yakalandı Polis olduğunu söyleyerek durdurduğu Sırbistan uyruklu iki kadının parasını çalan İran uyruklu şüpheli yakalandı. Kadınlar, şüphelinin para istediği anları cep telefonuyla kaydetti. İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan Sırbistan uyruklu I.V. ve D.M., otomobilleri ile seyir halindeydi. Bu sırada polis olduğunu söyleyen bir kişi, otomobili durdurdu. Paralarına el koydu Pasaport kontrolü yapacağını söyleyen kişi, kadınların paralarına el koydu. Bunun üzerine iki kadın, emniyete başvurdu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de, olayla ilgili soruşturma başlattı. İran uyruklu çıktı Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerdeki otomobilin kiralık olduğu ve otomobili kiralayan kişinin sahte pasaport kullandığı belirlendi. Kimliği belirlenen sahte polisin, İran uyruklu Yasin M. (33) olduğu tespit edildi. Tutuklandı Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yasin M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anları kayıt altına aldılar Öte yandan I.V. ve D.M, paralarının alındığı ve şüphelinin otomobiliyle kaçtığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin İngilizce olarak kadınlardan para istediği duyuluyor.