Oturduğu sitenin otoparkının, site yönetimi tarafından oto galeriye kiralandığını iddia eden Ayhan Koç, insanların yönetimin mafyavari tavırları yüzünden bir şey diyemediğini savundu.

İstanbul Küçükçekmece'de yer alan 700 dairelik sitenin otoparkının, site yönetimi tarafından oto galeriye kiralandığı iddia edildi.

Otoparkta 200’den fazla sıfır araç olduğunu belirten site sakinlerinden Ayhan Koç, olaya yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“Her ay bu sitede 750 bin, 1 milyon liraya yakın para toplanıyor. Giderler ve gelirler uyuşmuyor. Maliklere ait otoparkı, sıfır araç bayilerine kiraya vermişler. Ben aracımı park ettiğim yerin 2 kat altına indim, orada sıfır araçların park edildiğini fark ettim. Hiç kullanılmamış araçlar bunu fark etmemek çok zor değil yani.

“DİĞER SİTE SAKİNLERİNİN GİRMESİNİ ENGELLEYEN BARİYERLER VAR”

Sitede kat maliki olanlardan aracı olmayanların rızaları dışında kiraya verilmiş. Site yönetimlerinin mafyavari yaklaşımlarından insanlar çekinip sesini çıkarmıyor. Bu şekilde oto galeriye ait 200'den fazla araç gördüm. Araçların olduğu katlarda diğer site sakinlerinin girmesini engelleyen bariyer var.





“HERKES ELİNDEKİ ARACI TUTUYOR”

Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle oto galericilerin elindeki araçları tuttuğunu ileri süren oto galeri sahibi Erkan Bulut, “Her gün araç fiyatları artıyor. Bugün sattığın arabayı bugün yerine koyamıyorsun. Herkes elindeki aracı tutuyor. Yatırıyorlar arabayı, ilana koymuyorlar, ilana koyarlarsa çok yüksek fiyatlarından yazıyor. Geçen hafta sattığımız araba ile bu hafta sattığımız araba arasında 20 bin lira oynamış.” diye konuştu.

İstanbul'da site otoparkı, yönetim tarafından oto galeriye kiralandı VİDEO



“OTOPARK ALANI HERHANGİ BİR SURETLE KİRAYA VERİLEMEZ”

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı ise, “Bu mafyatik yönetim tarzıyla sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşamaktayız. Yönetim planında, herhangi bir yapı planına veya bağımsız birine özel olarak tahsis edilmemişse Otopark Genel Kurulu'nda karar alınmamışsa, sitenin ortak kullanım alanı olan kat maliklerinin otopark alanı herhangi bir suretle kiraya verilemez. Yönetim planında mevcutsa ve genel kurulda karar alındıysa kiraya verilebilir.” şeklinde konuştu.

“GALERİCİLERİN ARAÇLARI HAKSIZ SALDIRI NİTELİĞİ OLUŞTURUR”

Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Etem Saba Özmen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yönetimin toplu yapı ortak yerlerini kat maliklerinden ayırarak bazı galerilere kiraladıkları görülmektedir. Böyle bir şeyi toplu yapı yönetiminin gerçekleştirmesi asla mümkün olamaz, bu şekilde galericilerin araçları haksız saldırı niteliği oluşturur.”