Site içerisindeki bir binaya giren hırsız, bebek arabası ve ayakkabı çaldıktan sonra alt kata indi. Buradan da motosiklet kaskı çalan şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi’ndeki siteye giren bir şahıs, önce etrafını gözledi.

Etrafta kimsenin olmadığını anlayınca, bir dairenin önünde bulunan bebek arabasını ve ayakkabıları hızlı bir şekilde asansöre attı.

Daha sonra aşağı katlara inen şahıs, motosiklet kaskı da çalarak binadan çıktı.

PARMAK İZİ ALINDI

Durumun fark edilmesi üzerine bina sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, parmak izi çalışmalarının ardından hırsızın yakalanması için çalışmalar başlattı.

Öte yandan, şahsın hırsızlık anları anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da siteye giren şahsın hırsızlık anları kamerada VİDEO

“BUNLAR SİTEMİZİ SEVİYOR”

Bina sakini Şükrü Türkmen, yaşanan olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Maalesef sitemizde zaman zaman hırsızlıklar oluyor. Bir sene önce araba jantı depodan çalındı. Yine yazlık ayakkabılarımız çalındı. Bir gün önce de motosiklet kaskım çalındı. Bunlar sitemizi seviyor, güvenlik önlemi yok. Sadece bende olmuyor, üst katlara da çıkıyorlar. Müsait bir zamanı kolluyorlar.”