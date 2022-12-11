İstanbul'da skuterla eşya taşıyan sürücüler kamerada

Son zamanlarda ölümle ve ağır yaralanmayla sonuçlanan elektrikli skuter kullanımı, bu kez amacı dışında kullanılarak tehlikeye davetiye çıkardı. Çek çek bağlayıp eşya taşıyan sürücüler tepki çekti.

Elektrikli skuter sürücülerinden bir tehlikeli yolculuk daha...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçeleri.

İki farklı bölgedeki benzer görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Skuterla eşya taşıdı

Sık sık ölümlü ve ağır yaralanmalı kazalara sebep olan skuter kullanımında, eşya taşındığı görüldü.

Bir kişi, skuterın arkasına bağladığı çek çek ile çuval içinde eşya taşırken görüntülendi.

Çek çek bağladı

Trafiği tehlikeye atan yolculuk, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başka bir çocuğun ise skutera çek çek bağlayıp, yük taşıması dikkat çekti.

O anlar kamerada

Beyoğlu'nda ise bir kişi, skuter üzerine eşya dolu çuvalı koyup taşıdı.

Skuterlerı amacı dışında kullanan sürücüler, hem kendi hayatlarını hem de başkalarını tehlikeye attı.





















