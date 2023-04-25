İstanbul'da ‘şok evlerine’ baskın: 38 göçmen yakalandı Düzensiz göçmenlerin kaldığı evlere düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

AA

Türkiye, kaçak göçle mücadelesini sürdürüyor...

Bu kapsamda yapılan operasyonlar, başarılı sonuç veriyor.

Son baskının adresi İstanbul oldu.

7 'şok eve' operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evleri" olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.

38 düzensiz göçmen yakalandı

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, 38 düzensiz göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.

Göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

218 bin 120 lira idari para cezası uygulandı

Mahkemece serbest bırakılan şüphelilere, evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplamda 218 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.