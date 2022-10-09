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- İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı
- 09.10.2022 - 13:24
- Güncelleme : 09.10.2022 - 14:00
İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da şok evi olarak adlandırılan 3 adrese baskın yaptı.
Operasyonda yakalanan 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Evi kiraya veren şahıs tutuklandı
İHA’nın haberine göre; göçmenlere evlerini kiraya veren D.E.’ye, 20 bin 592 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, 6 Ekim Perşembe günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı VİDEO
Kaçak göçmenleri sevk eden taksiye operasyon
Ayrıca, 6 Ekim tarihinde Fatih’te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen bir ticari taksiye yönelik de operasyon düzenlendi.
Operasyonda ticari taksi sürücüsü B.Y. ile takside bulunan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü B.Y.'ye ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.
Ticari taksi sürücüsü, göçmen kaçakçılığı suçundan 7 Ekim Cuma günü sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.