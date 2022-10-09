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    İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı

    3 adreste şok evlerine yapılan operasyonlarda, 9'u Pakistan 30'u ise Suriye uyruklu olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı.
    • 09.10.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 14:00
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    İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da şok evi olarak adlandırılan 3 adrese baskın yaptı.

    Operasyonda yakalanan 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

    Evi kiraya veren şahıs tutuklandı

    İHA’nın haberine göre; göçmenlere evlerini kiraya veren D.E.’ye, 20 bin 592 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, 6 Ekim Perşembe günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    Kaçak göçmenleri sevk eden taksiye operasyon

    Ayrıca, 6 Ekim tarihinde Fatih’te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen bir ticari taksiye yönelik de operasyon düzenlendi.

    Operasyonda ticari taksi sürücüsü B.Y. ile takside bulunan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı.

    Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü B.Y.'ye ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

    Ticari taksi sürücüsü, göçmen kaçakçılığı suçundan 7 Ekim Cuma günü sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı #1


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