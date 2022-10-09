3 adreste şok evlerine yapılan operasyonlarda, 9'u Pakistan 30'u ise Suriye uyruklu olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da şok evi olarak adlandırılan 3 adrese baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Evi kiraya veren şahıs tutuklandı

İHA’nın haberine göre; göçmenlere evlerini kiraya veren D.E.’ye, 20 bin 592 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, 6 Ekim Perşembe günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da şok evlerine baskın: 39 kaçak göçmen yakalandı VİDEO



Kaçak göçmenleri sevk eden taksiye operasyon

Ayrıca, 6 Ekim tarihinde Fatih’te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen bir ticari taksiye yönelik de operasyon düzenlendi.

Operasyonda ticari taksi sürücüsü B.Y. ile takside bulunan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü B.Y.'ye ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

Ticari taksi sürücüsü, göçmen kaçakçılığı suçundan 7 Ekim Cuma günü sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.