İHA

Başıboş köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.

Sorun bir türlü çözülemedi

Konuyla ilgili henüz bir çözüm yolu belirlenmedi ve başıboş köpekler sokaklarda cirit atmaya devam ediyor.

Sıradaki hedefleri park halindeki otomobil oldu

Son olarak İstanbul'da dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde bir grup sokak köpeği, park halinde bulunan bir aracı hedef aldı.

Yeni Haber Başlığı

Aracın tamponunu parçaladılar

Dakikalar boyunca uğraşarak aracın tampon kısmını parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.