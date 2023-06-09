İstanbul'da sokak köpekleri bir aracın kaportasını parçaladı Esenyurt’ta bir grup sokak köpeği, park halindeki bir aracın tampon kısmını parçaladı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.

Sorun bir türlü çözülemedi

Konuyla ilgili henüz bir çözüm yolu belirlenmedi ve başıboş köpekler sokaklarda cirit atmaya devam ediyor.

Sıradaki hedefleri park halindeki otomobil oldu

Son olarak İstanbul'da dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde bir grup sokak köpeği, park halinde bulunan bir aracı hedef aldı.

Aracın tamponunu parçaladılar

Dakikalar boyunca uğraşarak aracın tampon kısmını parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.