İstanbul'da sokak köpekleri caddeyi mesken tuttu! Yoldan geçenleri kovalıyorlar Sultangazi'de caddeyi mesken tutan sokak köpekleri, yolu kullananların kabusu oldu. Köpeklerin son olarak esnafa saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Türkiye başıboş sokak köpekleri sorununu çözemedi.

Sokak köpeklerinin saldırılarında onlarca kişi trajik şekilde hayatını kaybederken binlerce kişi de bu sorun sebebiyle yaralandı.

Sokaklarda güvensizlik hakim gezerken veliler, öğrencilerini okula gönül rahatıyla gönderemez oldu.

İstanbul, bu konuda en çok sorun yaşanan illerin başında geliyor...

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde, iki yolun ortasında bulunan refüjdeki yeşil alanı mesken tutan başıboş köpekler, çevredekilerin kabusu oldu.

Köpeklerden kaçan vatandaşlar, yoğun trafik akışını olduğu yola atlamak zorunda kalıyor. Son olarak 18 Aralık Pazartesi günü bir köpek tarafından kovalanan esnaf Çınar Doğan, kaçarak kurtuldu.

O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansırken Çınar Doğan ve çevredekiler, başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istedi.

"Esnaf müdahale etmeseydi çocuğu ısırabilirlerdi"

Köpekten kaçarak kurtulan esnaf Çınar Doğan, "Köpekler genellikle herkesi burada kovalıyor. Geçen gün aniden beni de kovalamaya başladı. Ben o an panikle ne yapacağımı şaşırdım. Kaçmasam beni kovalamayacak, onu da biliyorum. O an aklıma gelmedi.

Tabii ısırır mıydı, ısırmaz mıydı, onu da bilmiyorum. Geçen gün de küçük bir çocuk aynı şeyi yaşadı. Esnaf müdahale etmeseydi belki çocuğu ısırabilirlerdi. Barınak olur, kulübe olur, bu tarz yerlerde olmasa iyi olur. Belediyeye ricamızdır, bu haber onlara gitse mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

"Müşteriler köpek yüzünden gelmiyor"

Köpeklerden dolayı tedirgin olduğunu belirten esnaf Yağmur Solmaz, "Yetkili kişilerin bu köpekleri alıp barınağa götürmesini ya da hayvanseverlerin sahiplenmesini istiyoruz. Ne gerekiyorsa biz de yaparız. Ama bir şekilde önlem alınmalı. Burada bizim esnaf arkadaşımıza ve müşterimize de saldırıda bulundular. Bu bizi de tehlikeye atıyor. Müşteri sayımız azalıyor. Köpekler yüzünden gelmek istemeyenler oluyor." ifadelerini kullandı.

"Kadın çocuğuyla saldırıya uğradı"

Esnaf İdris Yılmaz ise, "Tüm mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz. Şu ağaçlıkta gizleniyorlar. Geçen gün bir kadın çocuğuyla karşıdan karşıya geçmek isterken köpek saldırısına uğradı. Araç altında ezilmekten son dakika kurtuldular. Araçlar yukarıdan süratli bir şekilde geliyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)