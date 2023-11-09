Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da sokak ortasında birbirlerine girdiler

İstanbul'da sokak ortasında birbirlerine girdiler Esenler'de sokakta 2 kişi arasında çıkan kavgaya, bir tarafın ailesi de dahil oldu. Kavgadaki diğer taraf sokak ortasında tekme tokat darbedildi.