İstanbul'da sokak ortasında birbirlerine girdiler

DHA
İstanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde Birlik Mahallesi'nde sokakta iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tartışanlardan birinin yakınları da kavgaya dahil oldu.
Tartışanların yakınları da kavgaya dahil oldu
Aile de yer aldığı grup, diğer kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.
Mahalledekilerin araya girdiği kavga güçlükle son bulurken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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