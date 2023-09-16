İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir çift arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darbetti.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu.
Kadını zorla araca bindirdi
Gelen tepkiler üzerine erkek şahıs, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)