İstanbul'da sokak ortasında darbettiği kadını zorla arabaya bindirdi İki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları kadını darbetti. Vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada saldırganlar çevreye hakaretler savururken yaşananlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darbetti.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu.

Kadını zorla araca bindirdi

Gelen tepkiler üzerine erkek şahıs, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)