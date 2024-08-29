İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet: 2 şüpheli serbest C.M. adlı kadını yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla döverek yerde sürükleyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde C.M. adlı kadın, yol ortasında dayak yedi.

Hem yolda hem de otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla döverek yerde sürüklenen kadının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, 2 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Cep telefonuyla kaydedilen kadına şiddet görüntülerini takip eden polis ekipleri harekete geçti.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde oturdukları belirlenen C.M. ve yakınları C.Ş. ile 18 yaşından küçük E.D. gözaltına alındı.

İfadelerinde evden kaçtığı belirtilen C.M.’ye tepki gösterdiklerini belirten 2 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)