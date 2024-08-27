İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet Avcılar'da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde otomobilden inen grup, bilinmeyen bir nedenle yanlarında bulunan kadınla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, o anlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tartışmaların hedefindeki kadının, şiddete uğradığı anlarda da 'Anne' diye bağırmaya başladığı görüldü.

Kadın arbede sırasında yere düşerken bir başka kadın, darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.

DEFALARCA YUMRUKLANDI

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın, kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DARBETTİLER

Bir süre sonra kadının darbedildiğini fark eden bir adam, grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi, bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti.

Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)