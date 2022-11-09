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    İstanbul'da sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı

    Çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan suç makinesi, tartıştığı 2 genci çeşitli bölgelerinden yaraladı. Saldırgan, kıskıvrak yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • 09.11.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:20
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    İstanbul'da sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı

    İstanbul Çağlayan'daki saldırgan, tartıştığı 2 gence dehşeti yaşattı.

    Emniyette çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan Abdülselam Y. (35) ve 11 suç kaydı bulunan arkadaşı Abdülkadir Y. (33) ile bir şahıs arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında şahıs, tabancasını çekerek Abdülkadir Y.’yi ayak parmağından, arkadaşı Abdülselam G.’yi ise elinden ve göğsünden hafif şekilde yaralayarak olay yerinden kaçtı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan ifade alındı

    Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hastaneye giderek yaralıların ifadesini aldı.

    Olayın şokuyla kendilerini vuran şahsı görmediğini söyleyen yaralı iki genç, husumetlilerinin de olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

    Saldırganın kimliğini ifşa ettiler

    Çalışmalar devam ettiği esnada hastaneden taburcu olan Abdülkadir Y. ve Abdülselam G., kendilerini yaralayan şahsın “Batmanlı Sezer” lakabıyla bilinen ve emniyette çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan Ömer A. (27) olduğunu söyledi.

    İstanbul'da sokak ortasında silahlı dehşet VİDEO

    Geçmiş suçları ortaya çıktı

    Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırgan dün yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ömer A.’nın, geçtiğimiz nisan ayında çıkan kavgada, emniyette 3 adet kaydı bulunan Muhammet Can K.’yi (18) dizinden ve 11 adet suç kaydı bulunan Kadir E.’yi (28) dizinden silahla vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

    Adliyeye sevk edildi

    Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Ömer A., adliyeye sevk edildi. Şahsın, 4 kişiyi vurduğu iki ayrı olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

    İstanbul da sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı #1

    İstanbul da sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı #2

    İstanbul da sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı #3


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