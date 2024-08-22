İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı Beylikdüzü'nde sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğrayan Emirhan A., açılan ateş sonrası ağır yaralandı.

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İHA

İstanbul'da Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi üzerinde seyreden kimlikleri belirsiz ve motosikletli iki şüpheli, kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Emirhan A.’ya birden fazla ateş etti.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Şüpheliler motosikletleri ile olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Caddenin bir kısmı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Emniyet güçlerinin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)