İstanbul'da sokak ortasında yere yatırdığı arkadaşını tekmeledi Başakşehir ilçesinde çocuk yaşta bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yere yatırdığı arkadaşını tekme tokat dövdü.

İHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir Altınşehir’de şiddet olayı meydana geldi.

Gerçekleşen olayda sokak ortasında arkadaşıyla bir müddet tartışan bir kişi, daha sonra ona tekme ve tokatlarla saldırdı.

ETRAFTAKİLER BİR MÜDDET İZLEDİ

Sokakta bulunan diğer kişiler de bir müddet saldırıyı izledikten sonra arkadaşlarının sakinleşmediğini görünce aralarından biri, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Saldırı anları, bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)