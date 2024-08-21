İstanbul'da sokak ortasında yere yatırdığı arkadaşını tekmeledi

İHA
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir Altınşehir’de şiddet olayı meydana geldi.
Gerçekleşen olayda sokak ortasında arkadaşıyla bir müddet tartışan bir kişi, daha sonra ona tekme ve tokatlarla saldırdı.
ETRAFTAKİLER BİR MÜDDET İZLEDİ
Sokakta bulunan diğer kişiler de bir müddet saldırıyı izledikten sonra arkadaşlarının sakinleşmediğini görünce aralarından biri, kavgayı ayırmaya çalıştı.
Saldırı anları, bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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