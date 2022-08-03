Aldığı 35 bin euroyu solüsyon ile çoğaltıp, 150 bin euro olarak vereceği vaadi ile H.H.Ö. isimli şahsı dolandıran Kamerun uyruklu Junior S., yakalandı.

İstanbul’da, sosyal medya üzerinden asansör işi yapmak için Kamerun uyruklu Junior S. ile tanışan H.H.Ö. (41), dolandırıcıların kurbanı oldu.

Taksim'de bir apartta buluşan Junior S., H.H.Ö.'den kendisine 35 bin euro vermesi karşılığında solüsyon yöntemiyle parayı çoğaltıp, 150 bin euro olarak geri vereceğini söyledi.

Junior S.’ye inanan H.H.Ö. parayı verdi.

DHA’nın haberine göre; bir süre sonra H.H.Ö., kendisine sahte para verildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Tekrar buluşunca yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, H.H.Ö. ile kendisinden parayı alan kişiyle tekrar buluşmasını istedi.

İstanbul’da ‘solüsyonla para çoğaltan’ dolandırıcı yakalandı VİDEO



Şüpheli adliyeye sevk edildi

Buluşma gerçekleştiği sırada ekipler, şüpheli Junior S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Junior S.(38) adliyeye sevk edildi.