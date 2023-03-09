İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 Ağustos 2022 ile 27 Şubat 2023'de kentte belirledikleri adres, depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

7 ayda 110 ton

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, nargile, puro tütünleri, etil ve metil alkol, elektronik sigara ile boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.

Yaklaşık 7 aylık çalışma sonucunda ele geçirilen toplam 110 ton malzeme Kocaeli'nde imha edildi.

İstanbul'da son 7 ayda 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi
İstanbul'da son 7 ayda 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi
İstanbul'da son 7 ayda 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi
İstanbul'da son 7 ayda 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi