İstanbul'da sopalı çekiçli meydan dayağı Fatih'te zabıta ve esnaf, kendilerine bıçak çeken yabancı uyruklu saldırganı sopa ve çekiçle dövdü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Fatih ilçesi Ali Kuşçu Mahallesi'nde esnaf ve zabıta oldukları belirtilen 2 kişiye yabancı uyruklu saldırgan iddiaya göre bıçak çekti. Çekiç ve sopayla dövdüler Esnaf ve zabıta bunun üzerine yabancı uyrukluyu şahsı çekiç ve fırça sapıyla dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan yaralı, daha sonra kaçmasına rağmen başka sokakta yakalandı. Yakalanan şahıs bindirildiği araçla bölgeden götürüldü. "Yakalayıp arabaya bindirdiler" Sokak üzerinde esnaflık yapan Devran Yılmaz, şahit olduğu o anları anlattı. Yılmaz, "Evde seslerini duyunca dışarıya baktım. Adam kaçtı. Kaçmasına rağmen tekrardan yakalayıp arabaya bindirdiler ve götürdüler" dedi.