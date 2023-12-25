İstanbul'da sosyal medyada başlayan tartışma sokakta bitti! Bacağından vuruldu.. Bir kişi sosyal medya üzerinden tartıştığı kişiyle sokakta buluşunca olay büyüdü. Tabancayla bacağından vurulan yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Dün akşam saatlerinde, sosyal medya üzerinden tartışan ve birbirini tehdit eden B.T. ve F.D., bir sokak üzerinde bir araya geldi.

Ardından ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T., yanındaki tabancayla F.D.’yi bacağından vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken şüpheli, olay yerine gelen babası ve arkadaşları ile birlikte uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Yaralanan F.D.'nin de yakınlarının olay yerine gelerek taraflar arasında arbede çıktığı iddia edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheli B.T.'yi gözaltına aldı.

Baba yaralı genci tehdit etti

Olayın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli B.T., babası ve arkadaşlarının olay yerinden ayrılması ve babanın yaralıyı tehdit ettiği anlar yer aldı.

Bir başka görüntüde ise olay yerinin yakınında toplanan kalabalık bir grubun tartıştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)