İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Dün akşam saatlerinde, sosyal medya üzerinden tartışan ve birbirini tehdit eden B.T. ve F.D., bir sokak üzerinde bir araya geldi.
Ardından ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T., yanındaki tabancayla F.D.’yi bacağından vurdu.
Saldırgan olay yerinden kaçtı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken şüpheli, olay yerine gelen babası ve arkadaşları ile birlikte uzaklaştı.
Gözaltına alındı
Yaralanan F.D.'nin de yakınlarının olay yerine gelerek taraflar arasında arbede çıktığı iddia edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheli B.T.'yi gözaltına aldı.
Baba yaralı genci tehdit etti
Olayın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüpheli B.T., babası ve arkadaşlarının olay yerinden ayrılması ve babanın yaralıyı tehdit ettiği anlar yer aldı.
Bir başka görüntüde ise olay yerinin yakınında toplanan kalabalık bir grubun tartıştığı görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış