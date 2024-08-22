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İstanbul'da sosyal medyada yayın yapan kıza akrabaları saldırdı

İstanbul'da sosyal medyada yayın yapan kıza akrabaları saldırdı Sultangazi'de akrabalarının uyarılarına rağmen TikTok üzerinden gizlice yayın yapmaya devam eden genç kız, yakalanınca akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi.