DHA
İstanbul Sultangazi'de yaşanan saldırının sebebi 'TikTok' çıktı.
TikTok üzerinden yayın yapan Sevda K., kendisini izleyen akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı.
AKRABALARINA YAKALANDI
Akrabalarından gizli yayınlarına devam eden Sevda K., Esentepe Mahallesi'nde yayın yaptığı sırada akrabalarıyla karşılaştı.
Taraflar arasında tartışma çıktı.
SALDIRIYA UĞRADI
Tartışmanın büyümesiyle akrabaları, Sevda K.'yı saçından tutup yere yatırarak bir süre darbetti.
Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Genç kızın akrabaları tarafından sokak ortasında feci şekilde darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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