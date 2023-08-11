İstanbul'da spor arabasıyla kaza yaptı Kuzey Marmara otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks spor araba bariyerlere çarptı.

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İHA

İstanbul'da dün 12.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Sancaktepe mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan 06 END0 004 plakalı Porsche marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

Spor araba kullanılamaz hale geldi

Yağmurun da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada milyonluk spor araba kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alındı

Muhtemel bir kazayı önlemek için otoyol görevlileri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazada araç sürücüsü yara almadı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.