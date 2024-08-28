İstanbul'da su basan alt geçitte mahsur kalan sürücü konuştu Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Araba suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa-Maltepe metro alt geçidini su bastı.

Metrelerce yükselen yağmur suları arasında bir minibüs ve panelvan mahsur kaldı.

Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken belediye ekipleri, alt geçitteki suyu tahliye etti.

Alt geçitten araçların çekilmesinin ardından geriye çamur yığını kaldı.

"SU 2 DAKİKA İÇİNDE 10 METREYE ÇIKTI"

Alt geçitte suya gömülen minibüste mahsur kalan Nurettin Çakır, o anları anlattı. Çakır, "Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba iki boy kadar suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Alt geçide girdiğimde su iki karış vardı. Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)