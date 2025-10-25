İstanbul'da su biriken yolda motosikletliye kamyonet şoföründen yardım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bahçeşehir'den Ispartakule istikametine giden yan yolda, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından geniş su birikintisi oluştu.

Birikinti yüzünden araç trafiği aksadı.

Özellikle motosikletliler, suyla kaplı bölgeden geçerken zorluk yaşadı.

DURDU, YARDIM ETTİ

O sırada aynı güzergâhı kullanan bir kamyonet şoförü, su birikintisini geçemeyen motosikletliyi fark etti ve durup yardım etti.

KAMYONETİN DORSESİNE ALDI

Kamyonet şoförü, motosikletliyi dorsesine alarak söz konusu yoldan güvenli şekilde geçmesini sağladı. O anlar kameraya yansıdı.