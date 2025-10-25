Abone ol: Google News

İstanbul'da su biriken yolda motosikletliye kamyonet şoföründen yardım

Bahçeşehir'de yan yolda biriken su nedeniyle araçlar geçmekte zorlandı. Yolda kalan bir motosikletliyi ise kamyonet şoförü dorsesine alarak geçmesini sağladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 12:52
İstanbul'da su biriken yolda motosikletliye kamyonet şoföründen yardım
  • Bahçeşehir'de şiddetli yağmur nedeniyle yolda su birikintisi oluştu.
  • Bir motosikletliyi fark eden kamyonet şoförü yardım etti.
  • Motosikletli kamyonet dorsesine alınarak güvenli şekilde geçirildi.

Bahçeşehir'den Ispartakule istikametine giden yan yolda, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından geniş su birikintisi oluştu.

Birikinti yüzünden araç trafiği aksadı.

Özellikle motosikletliler, suyla kaplı bölgeden geçerken zorluk yaşadı.

DURDU, YARDIM ETTİ

O sırada aynı güzergâhı kullanan bir kamyonet şoförü, su birikintisini geçemeyen motosikletliyi fark etti ve durup yardım etti.

KAMYONETİN DORSESİNE ALDI

Kamyonet şoförü, motosikletliyi dorsesine alarak söz konusu yoldan güvenli şekilde geçmesini sağladı. O anlar kameraya yansıdı.

3. Sayfa Haberleri