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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 52 gözaltı

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 52 gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda , 7 ilçede ‘işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti’ yaptığı belirlenen suç örgütünün 52 üyesi gözaltına alındı.