İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 52 gözaltı

Güvenlik güçleri suç ve suçluya geçit vermiyor.
İstanbul'da şehir genelinde birçok silahlı saldırının faili olan suç örgütü için düğmeye basıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti’ suçlarına yönelik 1 -23 Ağustos tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
7 İLÇEDE TOPLAM 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.
28'İ TUTUKLANDI
33 farklı eylem gerçekleştiren şüphelilerden 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
ADRESLERDEN ADETA CEPHANE ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda; 47 ruhsatsız tabanca, 3 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 271 adet fişek, 1 balistik yelek, 47 tabanca şarjörü, 2 üst kapak takımı olmayan kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme namlu, çeşitli sayıda yay ve pim ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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