Suç örgütlerine eylemlerinde kullanmak üzere silah temin ettikleri belirlenen şahısların imalathanesine operasyon düzenlendi. İmalathanede çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi.

Yurt genelinde kaçakçılık ve terör örgütleri ile bağlantılı olan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak İstanbul'da ekipler harekete geçti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım-satım ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip 6 ay sürdü

Çalışmalar kapsamında suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yeri belirlendi.

Polis, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmece'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın aktarımına göre; yapılan baskında R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

İmalathanede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 91 şarjör, 25 anahtarlık şeklinde tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 tabanca gövde ve sürgüsü, 19 tabanca namlusu, silah yapımında kullanılan makineler, çok sayıda muhtelif silah parçacıkları bulundu.

İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon VİDEO



2 kişi tutuklandı

Haklarında "Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.J. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.T. ve R.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





















