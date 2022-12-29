Petrol
83.4
-0.70%
Euro
19.8969
0.20%
Dolar
18.7125
0.01%
Altın
1.088
0.28%
Borsa
5346
1.66%
Bitcoin
314.286
-0.23%
BTXN Coin
6.10
-3.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon

    Suç örgütlerine eylemlerinde kullanmak üzere silah temin ettikleri belirlenen şahısların imalathanesine operasyon düzenlendi. İmalathanede çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi.
    • 29.12.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon

    Yurt genelinde kaçakçılık ve terör örgütleri ile bağlantılı olan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

    Son olarak İstanbul'da ekipler harekete geçti.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım-satım ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

    Teknik ve fiziki takip 6 ay sürdü

    Çalışmalar kapsamında suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yeri belirlendi.

    Polis, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmece'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    DHA'nın aktarımına göre; yapılan baskında R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #1

    Ele geçirilenler

    İmalathanede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 91 şarjör, 25 anahtarlık şeklinde tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 tabanca gövde ve sürgüsü, 19 tabanca namlusu, silah yapımında kullanılan makineler, çok sayıda muhtelif silah parçacıkları bulundu.

    İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon VİDEO

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #2

    2 kişi tutuklandı

    Haklarında "Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden S.J. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.T. ve R.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #3

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #4

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #5

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #6

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #7

    İstanbul da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere operasyon #8


    Avcılar’da, bebekli aileyi yangından itfaiye kurtardı
    3. Sayfa

    Avcılar’da, bebekli aileyi yangından itfaiye kurtardı

    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
    Gündem

    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir