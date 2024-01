DHA

İstanbul'da Tuzla, Şifa Mahallesi’nde bir markette çalışan Sude Naz Gül, iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak Pazartesi günü evinde vakit geçiriyordu.

İki kardeşini kursa götürüp tekrar eve gelen 19 yaşındaki Sude Naz, ablası uyuduğu sırada evden çıkıp kayıplara karıştı.

Sude Naz'dan haber alamayan anne ve ablası, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Kızından 3 gündür haber alamayan anne İlknur Gül, şunları söyledi:

Her şey iyiydi pazartesi günü işe gittim. Onu saat 12.00 ile 13.00 arası muhakkak arıyordum. Sude Naz’ı aradım, telefonuna ulaşamadım. Telefonuna bakmadı. Hiç öyle yapmazdı. Defalarca aradım sürekli kapalı telefonu. Ablası uyuyordu gece işten gelmişti. Sonra ablasını aradım. Anne içeride uyumuş dedi bana kendi kendine mahallelerde bakmış. Sonra ben eve geldim baktım evde yok, merak ettik. Ablasıyla birlikte polise gittik. Çalıştığı yere gittik. Arkadaşlarına sorduk. Onlar da olumsuz bir şey söylemediler. Telefonla konuştuğunu da söylemediler. 3 gündür haber alamıyoruz. Pazartesi günü izinliydi. İki erkek kardeşini sabah kursa götürmüş, gelmiş geri. Ablası evdeymiş onu görmüş. Ablası uyumaya gitmiş o da salona oturmaya girmiş. Ondan sonra telefonu hiç açılmadı. Sevdiğiyle kaçsaydı haberimiz olurdu. Bildiğimiz bir erkek arkadaşı yoktu ve evliliğe de çok karşı bir insandı. Arkadaşlarının hepsini aradım onlarla hiçbir konuşma olmamış. Hiçbir zaman ilgisiz bir anne olmadım. Her zaman üzerine düştüm o ilgiden mi böyle oldu ? Sırası geldi anne oldum, sırası geldi baba oldum. Eşim işinden dolayı il dışına gidiyor. O da ilgisiz bir insan değil, hatta babaların üzerine benden daha çok düşerler. Her zaman doğruları anlattım nasihat ettim doğruları gösterdim. Üniversite sınavına gir hayatını karartma dedim. Okumayı sevmiyordu. Ablasıyla çok uğraştık ikna edemedik. Ben çalışacağım diye ısrar etti. Ben de bilinen bir yere vereyim istedim. Dışarıya çıkıp gezmeyi sevmezdi. 4 çocuğum var, o biraz daha farklıydı. Onun üzerine daha fazla düştüm. O bundan bunaldı mı, sıkıldı mı, anlamadım.