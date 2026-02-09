İstanbul'da şüpheli araçta teybin arkasındaki düzenekte zulalanmış uyuşturucu bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Koza Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen, F.A., H.P., O.A., B.Ç., S.C.T. ve İ.Y.T. isimli şahıslar yakalandı.

Şahısların ev ve araçlarında aramalar yapıldı.

TEYBİN ARKASINA ZULALANMIŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Öte yandan araçta yapılan aramalarda teybin arkasına özel düzenek kurulduğu belirlendi. Ekipler teybin ön yüzünü sökerek zulalanan uyuşturucuyu buldu.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 172 adet uyuşturucu hap, bin 470 gram kimyasallar, 392,3 gram kokain, 107,4 gram kubar esrar, 8 adet elektronik sigara, 1 adet hassas terazi, 10 adet cep telefonu, 100 doları, 100 euro ve 900 lira para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.

F.A., O.A., B.Ç. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümler uygulanırken İ.Y.T., H.P., S.C.T. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.