Şüpheli bir araçta klima konsoluna bağlanmış ve arka rezidans ile stop lambası butonuyla açılan özel düzenek içinden, çok miktarda kokain ve para ele geçirildi.

İstanbul’da, yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün saat 20.30 sıralarında Gayrettepe’de yapılan çalışmalarda bir şahsın cep telefonuyla sürekli olarak mesajlaşması ve etrafına bakarak tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şüphelendi.

Şahıs, polis tarafından takibe alındı. Bir araca bindikten kısa bir süre inen şahıs, polis tarafından durduruldu. Şahsın adının Latif Emre G. olduğu öğrenildi.

İHA’nın haberine göre; Latif Emre G., polis tarafından durduruldu.

Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Yapılan üst aramasında bir miktar kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyu bin 400 liraya satın aldığını itiraf eden şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da, şüpheli araçtaki uyuşturucu düzeneği kamerada



Şüpheli otomobildeki şüpheli düzenek

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın binerek kısa sürede indiği aracı da durdurdu.

Sürücünün üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, araçta inceleme başlattı.

Polis, arka cam rezidans butonu ile arka stop lambası butonunu sırasıyla bastığında klima konsolu kendini dışarıya attı.

Düzeneğin içerisindeki zulada satışa hazır 23 adet kokain maddesi ile 5 bin 355 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan Tayfun B. isimli şahıs, emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.