İstanbul'da süratle giden arabadan sokağa atıldı Esenyurt'ta hızla ilerleyen otomobilden sokağa atılan bir şahsın, yerde yuvarlandıktan sonra arabanın olduğu yöne doğru koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü.

Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi üzerinde süratle ilerleyen arabanın içerisinden, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir şahsı sokağa attılar.

ARABANIN PEŞİNDEN KOŞTU

O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta hızla ilerlerken arka kapısından bir kişiyi sokağa attıkları ve arabadan düşen kişinin yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koştuğu anlar yer aldı.

"BU İNSANLIĞA YAKIŞIR BİR HAREKET DEĞİL"

Sokakta yaşananları güvenlik kamerasından izleyen çevre sakini Nuri Ünalan, “Biz kameradan gördük. Bu insanlığa yakışır bir hareket değil. Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil.

Biz mevzuyu bilmiyoruz, kameradan gördük. İnsana yapılacak bir şey değil bu. İnsanı bırak hayvanlara bile bir sürü şeyler yapılıyor. Bir insanı öylece yola atmak doğru bir şey değil. İnsanlığa yakışmaz.

"ADAMI BİR PAÇAVRA GİBİ ATIYOR"

Kendi kendime dedim ki ‘insanın değeri bu kadar düştü mü?’. Adamı bir paçavra gibi atıyor. Gelip geçen bir araba çarpsaydı ne olacaktı yazık günah. Gece saatlerinde oluyor.

Ben kabullenemiyorum böyle şeylerin insanlara yapılmasına razı değilim. Hele de bizim mahallemizde. Burası gerçekten çok sakin güzel bir mahalle. Duyarlı insanlar var burada. Araba geliyor sokağa, adamı itiyorlar içeriden.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)