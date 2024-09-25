DHA

Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi’nde bir sürücü çıkmaz sokağa girdiğini farkedince, manevra yaparak dönüş yapmak istedi.

Sürücü, iki bina arasındaki boşluğu yol zannetmesi üzerine, direksiyonu kırınca otomobil merdivenlerde asılı kaldı ve aşağıya doğru kaymaya başladı.

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Araç içinde mahsur kalan sürücü, otomobili fren yaparak durdurmaya çalıştı.

Yaşananlar sonrası çevredeki vatandaşlar, yönlendirmelerde bulunarak sürücünün direksiyonu kontrol etmesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan çekici, halat yardımıyla otomobili yukarı çekerek, içindeki sürücüyü kurtardı.

"ARAÇ SÜREKLİ AŞAĞI KAYIYORDU"

Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, kurtarılan sürücü otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, kazaya tanık olan Hümeyra Doğan, kazaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Kapıda komşularımla kahve içiyorduk. Birden sürücü çıkmaz sokağa doğru geldi. Sonra geri giderken merdivenlerin olduğu bölümü yol zannetti. Otomobil 4 basamak kaydı. Hemen müdahale ettik, Burasını yol zannetmiş.Komşular geldi, çıkarmaya çalıştılar ancak çıkaramadılar. Araç sürekli aşağı kayıyordu. Taş ve tahtalarla müdahale ederek kaymayı durdurdular, adamı çıkardılar. Çekiciye haber verdik. Çekici gelip kurtardı sürücüyü. İlk defa böyle bir şey oldu.

VATANDAŞTAN 'LEVHA' TALEBİ

Ayrıca, çevre sakinlerinden Hamit Osmanoğlu da olaya ilişkin konuşarak yoldaki tehlikeye dikkat çekti.

Yola levha konulması gerektiğini belirten Osmanoğlu, şöyle dedi:

İnsanlar burayı tam olarak bilmiyor. Bazen trafik sıkışık olduğunda insanlar burayı kullanıyor ve büyük problem ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilmesi yetkililer tarafından ricamızdır.



Çocuklarım görmüş, 'Merdivenden inmek isteyen bir araç var onun videosunu sana atacağız’ dedi. Görünce haliyle çok üzüldüm. Malına zarar gelmiş daha da kötüsü olabilirdi, cana da zarar gelebilirdi.



Diyeceğim tek şey; buraya bir levhanın konulması.