İstanbul'da sürücüler 'sinyal verme' kavgasına tutuştu

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan trafik tartışması, ilginç anlara sahne oldu.
Yenişehir Mahallesi üzerinde trafikte ilerleyen iki araç sürücü arasında sinyal verme tartışması çıktı.
SÜRÜCÜYÜ ZORLA ARAÇTAN ÇIKARTTI
Kavgaya dönüşen olayda, sürücülerden biri direksiyondaki sürücüyü araçtan çekerek yere düşürdü.
Araç sürücüsü yere düşen sürücüyü yerde de tekmelemeye devam etti.
Bu sırada araç kaymaya başlayınca başka bir kişi, kaza yaşanmadan aracı durdurdu.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Olaya şahit olanlar kavgayı engellemeye çalışsa da öfkeli sürücüyle araç sürücüsü arasındaki kavga bir süre daha devam etti.
Kısa süre sonra ayağa kalkan sürücü, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yeniden yere düştü.
O ANLAR KAMERADA
İki araç sürücüsü arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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