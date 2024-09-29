İstanbul'da sürücüler 'sinyal verme' kavgasına tutuştu Pendik'te iki sürücü arasında yaşanan tekmeli yumruklu sinyal verme kavgası kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan trafik tartışması, ilginç anlara sahne oldu.

Yenişehir Mahallesi üzerinde trafikte ilerleyen iki araç sürücü arasında sinyal verme tartışması çıktı.

SÜRÜCÜYÜ ZORLA ARAÇTAN ÇIKARTTI

Kavgaya dönüşen olayda, sürücülerden biri direksiyondaki sürücüyü araçtan çekerek yere düşürdü.

Araç sürücüsü yere düşen sürücüyü yerde de tekmelemeye devam etti.

Bu sırada araç kaymaya başlayınca başka bir kişi, kaza yaşanmadan aracı durdurdu.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olaya şahit olanlar kavgayı engellemeye çalışsa da öfkeli sürücüyle araç sürücüsü arasındaki kavga bir süre daha devam etti.

Kısa süre sonra ayağa kalkan sürücü, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yeniden yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

İki araç sürücüsü arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)