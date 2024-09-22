İstanbul'da sürücülerin ters yön kavgası İki kadın sürücü arasında ters yön nedeniyle çıkan tartışam kısa süre içerisinde büyüdü ve kavgaya döndü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde otomobiliyle ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Öfkelenen kadın sürücü tartışmanın büyümesi üzerine aracının kapısını açarak, diğer sürücünün aracına zarar verdi.

Bu sırada ters yöne giren kadın sürücünün eşi de tartışmaya dahil oldu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ: KAVGA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine ters yöndeki sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Bir süre daha devam eden kavganın ardından ters yönde olan sürücü aracına binerek hareket etti.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)