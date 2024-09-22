DHA
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde otomobiliyle ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Öfkelenen kadın sürücü tartışmanın büyümesi üzerine aracının kapısını açarak, diğer sürücünün aracına zarar verdi.
Bu sırada ters yöne giren kadın sürücünün eşi de tartışmaya dahil oldu.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ: KAVGA ÇIKTI
Tartışmanın büyümesi üzerine ters yöndeki sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Bir süre daha devam eden kavganın ardından ters yönde olan sürücü aracına binerek hareket etti.
TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından polis merkezine giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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